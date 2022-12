PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Freitag in einem freundlichen gesamteuropäischen Umfeld etwas zugelegt. Bei Anlegern rückten die in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed in den Fokus.

Ein größeres Plus gab es lediglich in Budapest. Der ungarische Bux schloss mit einem Aufschlag von 0,77 Prozent bei 44 182,00 Punkten. Unter den Schwergewichten gewannen die Aktien des Pharmakonzerns Richter 2,2 Prozent an Wert.

Der tschechische PX -Index beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,21 Prozent bei 1173,08 Punkten. Sehr gefragt waren unter den Indexwerten die Aktien des Stromerzeugers CEZ , die um ein Prozent stiegen, aber auch jene der Komercni Banka mit plus 1,6 Prozent. Abgaben mussten dagegen die Aktionäre der Erste Group mit minus 1,3 Prozent hinnehmen.

In Warschau legte der Wig-20 um 0,26 Prozent auf 1730,16 Punkte zu, während der breiter gefasste Wig dort um 0,21 Prozent auf 55 836,35 Punkte stieg. Begehrt waren Aktien des Einzelhändlers Dino Polska, die 3,3 Prozent an Wert gewannen. Verluste von 1,2 Prozent gab es hingegen für die Titel des Ölkonzerns PKN Orlen.

Auch die Moskauer Börse schloss mit einem kleinen Plus. Der RTS-Index ging 0,23 Prozent höher bei 1099,12 Zählern aus dem Handel./mik/spa/APA/tih/mis

