München (ots) -- CHECK24 entscheidet auch Kategorie "Mietwagen finden" deutlich für sich- CHECK24-Mietwagenexpert*innen beraten bei allen Fragen zu Buchung, Abholung und RückgabeCHECK24 ist das beste Mietwagenportal. Das ergab eine Untersuchung der Stiftung Warentest.1) Das Münchener Vergleichsportal erreicht mit dem Qualitätsurteil GUT (1,9) den ersten Platz im Test vor Billiger-Mietwagen. Auch in der Kategorie "Mietwagen finden" schneidet CHECK24 mit deutlichem Vorsprung als bestes Portal ab. Außerdem wies CHECK24 als einziges Portal keine Mängel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen auf.Die Stiftung Warentest hat insgesamt zehn Vergleichs- und Buchungsportale für Mietwagen im Zeitraum von Juli bis September 2022 untersucht. Die Informationen zum Angebot wurden im Oktober und November erfragt. Untersucht wurden fünf verschiedene Buchungsszenarien mit verschiedenen Mietstationen, für die Buchungen und Stornierungen durchgeführt wurden. Außerdem stellten die Expert*innen jedem Anbieter drei Beratungsanfragen per E-Mail, Kontaktformular oder Chat.In das Gesamturteil flossen Ergebnisse in den Kategorien "Mietwagen finden" (30 Prozent), "Buchen und Stornieren" (40 Prozent) und "Service und Infos" (30 Prozent) ein. Außerdem überprüfte eine Juristin die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Mängel in den AGB oder beim Kundenservice führten zu Abwertungen.CHECK24-Mietwagenexpert*innen beraten bei allen Fragen zu Buchung, Abholung und RückgabeBei allen Fragen zu Buchung, Abholung und Rückgabe beraten die CHECK24-Mietwagenexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal gebuchte Leihwagen können im digitalen Kundenkonto bis 24 Stunden vor Abholung kostenfrei storniert werden.1)Quelle: test 1/2023, Sorgenfrei in den Urlaub brausen, S. 68-73Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige Hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften, über 75 Pauschalreiseveranstaltern und Dienstleistern aus ca. 70 Kategorien das für sie passende Angebot. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Zur CHECK24 Gruppe gehört auch die C24 Bank. CHECK24 hat seinen Hauptsitz in München und ist an 18 weiteren Standorten in Deutschland vertreten.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/5391303