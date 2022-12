Wer breit gestreut investieren will, greift in der Regel zu einem ETF auf den Weltindex. Den MSCI World gibt es aber auch mit unterschiedlichem Fokus und mit mehr Rendite. Von Bianca Krämer Der MSCI World ist beliebt bei Anlegern und dient als klassisches Basisinvestment - oft auch für ein sogenanntes Core-Satellite-Depot. Die Idee dabei: Einerseits mit dem MSCI World Index am Aufschwung des breiten Markts partizipieren. Und andererseits eigene Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...