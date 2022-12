Enapter Aktie ist eine Wette darauf, dass die Technologie der AEM-Stacks günstigen Wasserstoff erzeugen kann und der Swing von manueller Fertigung in Pisa auf die Massenfertigung in Saerbeck "klappt". Auf dem Weg dahin hakt es bei derEnapter AG (ISIN:DE000A255G02) - Prognose für 2023 wird vorichtiger. Im Mai diesen Jahres auf der German spring Conference hörte es sich alles noch viel besser an. Der CFO Gerrit Kaufhold brachte die Zuhörer "auf Stand". Stand Mai/2022 zusammengefasst: Derzeit laufe Vieles nach Plan. Baufortschritte in Saerbeck visualisiert und die Timeline wurde bestätigt. So rechne ...

