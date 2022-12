Peking (ots/PRNewswire) -ZEASN, der weltweit führende Anbieter von Smart-Home-Ökosystemen, empfiehlt heute Whale Photo, eine intelligente Lösung für digitale Bilderrahmen aus einer Hand, die Systemsoftware, Cloud-Service und mobile App umfasst und darauf abzielt, ein einfaches, flexibles und sicheres Sharing-Erlebnis für globale Nutzer zu bieten.Whale Photo ist ein Teil der Smart-Home-OS-Lösungen von Whale Eco. Es integriert die Cloud-Services von AWS, um einen sicheren und stabilen Betrieb weltweit zu gewährleisten. Whale Photo basiert auf einer Reihe von zuverlässigen AWS-Lösungen, wie Amazon Simple Storage Service (S3), AWS IoT, Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Relational Database Service (RDS), Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon MQ, Amazon CloudFront usw. AWS bietet eine breite Palette an globalen Cloud-basierten Produkten, die Unternehmen wie ZEASN dabei helfen, schneller zu werden, IT-Kosten zu senken und zu skalieren.Höhepunkte von Whale Photo:- Sofortige Freigabe: Synchronisierung mit Ihrem Fotorahmen über den Cloud-Server, Freigabe jederzeit und überall.- Kostenlose App & Benutzerfreundlichkeit: Laden Sie die Whale-Photo-App kostenlos herunter, koppeln Sie sie einfach und stellen Sie eine Verbindung her.- Unterstützt Sprachsteuerung: unterstützt sowohl die Arbeit mit Alexa als auch mit Alexa Built-in.Informationen zu ZEASNDie ZEASN Information Group wurde im Januar 2011 gegründet. Als weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Ökosystemen nutzen derzeit mehr als 50 Millionen Haushalte weltweit (mit mehr als 150 Millionen Nutzern) Smart-TVs, Set-Top-Boxen, Smart-Lautsprecher und andere Smart-Home-Entertainment-Geräte, die von Whale-Cloud-Diensten betrieben werden.Whale OS ist ein Betriebssystem mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten, das verschiedene beliebte Smart-Home-Geräte unterstützt. Auf der Grundlage von Whale Eco bietet es den Nutzern eine breite Palette an globalen Top- und lokalen essentiellen Unterhaltungs-Apps oder -Inhalten und stellt innovative Internetdienste wie effiziente kundenspezifische Entwicklung und intelligente Sprache für Whale-Eco-Partner bereit.Whale Eco ist das Bestreben von ZEASN, ein intelligentes Home-Entertainment-Ökosystem aufzubauen, das seit 2018 weltweiten Nutzern dient. Das Ökosystem basiert auf Whale OS und stützt sich auf professionelle und leistungsstarke Whale-Cloud-Dienste und intelligente Geräte. Es vereint Content-Service-Partner, technische Dienstleister, Werbedienstleister und Hersteller von intelligenten Geräten, um Nutzern weltweit wunderbare Home-Entertainment-Produkte zu bieten. Zu den Partnern von Whale Eco gehören Philips, Netflix, Novatek, TPV, TCL, Amazon, Google usw. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.zeasn.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1964478/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lernen-sie-die-whale-photo-losung-von-zeasn--einem-aws-partner--kennenr-301699751.htmlPressekontakt:Cherie Chen,cherie.chen@zeasn.comOriginal-Content von: ZEASN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167245/5391447