Oberon Uranium führt die Explorationsaktivitäten auf seinem ehemals produzierenden Lucky Boy Projekt fort

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 9. Dezember 2022 - Oberon Uranium Corp. ("Oberon Uranium" oder das "Unternehmen") (CSE: OBRN - WKN: A3DTQ2 - FRA: G7I) freut sich bekannt zu geben, dass eine im März/April 2022 durchgeführte Radonuntersuchung mit insgesamt 208 Messwerten anomale Werte ergab, die darauf hindeuten, dass sich die Uranmineralisierung über die Gebiete hinaus erstrecken könnte, die durch historische Abbaustätten gekennzeichnet sind.

Vorläufige Grundstückskartierungen und Szintillometer-Sondierungen haben hellen, kalkgrünen Torbernit, ein sekundäres Kupfer-Uran-Phosphat-Mineral, als die vorherrschende aufgedeckte Mineralisierung identifiziert. Glimmerhaltige Flöze aus Torbernit treten typischerweise mit auffälligen Brüchen Iim-hem-FeOx in einem stark kieselhaltigen Quarzit auf. Gegenwärtig wird der Torbernit als mobiler "Halo" interpretiert, der über dem Primärmineral Uraninit liegt. Nach einer vorläufigen Interpretation ist der nicht oxidierte Uraninit in einer unbekannten Tiefe der primäre Erzeuger von Radongas. Diese angedeutete Mineralisierung/Radongasquelle scheint durch frühere, oberflächliche Explorationsbohrungen nicht erprobt worden zu sein.

Lawrence Hay, President von Oberon Uranium Corp., erklärt: "Dies ist eine sehr aufregende Entwicklung, die darauf hindeutet, dass das Projekt Lucky Boy einen Wert hat, der über die historischen Produktionsgrenzen hinausgeht, und wir freuen uns darauf, mit weiteren Explorationen zu beginnen."

Warren Robb, Chief Geologist, ist die qualifizierte Person und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Oberon Uranium

Oberon Uranium Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit einer Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am ehemals produzierenden Grundstück Lucky Boy in Arizona, USA. Oberon besitzt auch eine 100%-Beteiligung an der Liegenschaft Element 92 in Saskatchewan, Kanada. Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) oder kontaktieren Sie das Unternehmen per E-Mail unter info@oberonuranium.com.

Im Namen des Boards

Dev Randhawa

Chief Executive Officer

ir@fission3corp.com

www.fission3corp.com

+1 778 484-8030





Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.





Zukunftsgerichtete Informationen:

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, auch in Bezug auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit, Betriebskosten zu verwalten, und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen über gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, über erwartete Kosten und die Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68556Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68556&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6739101054Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.