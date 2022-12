HSBC Holdings: Fokus auf Asien und Online-Banking?

Großes Aufräumen bei HSBC Holdings (HSBA): 114 Filialen in GB zu und das Privatkundengeschäft in Canada soll weg! Jeden Börsentag neue Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: HSBA ISIN: GB0005405286

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des britischen Bankhauses verlor in ihrem Halbjahresvergleich mit zwei Gap Downs und zwei Gap Ups rund zwei Prozent ihres Kurswertes. Nach dem jüngsten Pivot-Hoch stabilisiert sich das Wertpapier in einer etwas oberhalb der leicht ansteigenden 20-Tagelinie verlaufenden Seitwärtsrange.

Chart vom 09.12.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 496.50 GBP







Meine Expertenmeinung zu HSBA

Meinung: Der ausgewiesene Gewinn vor Steuern betrug 3.1 Mrd. USD (im dritten Quartal 2021: 5.4 Mrd. USD), einschließlich einer Wertminderung in Höhe von 2.4 Mrd. USD im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Privatkundengeschäfts in Frankreich. HSBC erwartet zudem die Genehmigung seines Privatkundengeschäfts an die Royal Bank of Canada und will sich künftig auf sein Geschäft in Asien fokussieren. Zudem werden im kommenden April 114 Filialen in Großbritannien geschossen, um dem geänderten Kundenverhalten mit dem Trend zum Online Banking gerecht werden zu können.

Setup

Mögliches Setup: Den Trigger platzieren wir über, den Stopp Loss unter der oben genannten Seitwärtsbewegung und als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 29. November an. Frische Quartalszahlen gibt es am 21. Februar, so dass für einen länger laufenden Swingtrade genügend Spielraum besteht. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in HSBA.

Veröffentlichungsdatum: 10.12.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.