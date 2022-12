HCLSoftware, ein Geschäftsbereich von HCL Technologies (HCLTech), hat ein neues Logo und die neue Markenkommunikation mit der Positionierung "Fueling the Digital+ Economy" eingeführt. Die völlig neue Darstellung des mehr als 1 Milliarde Dollar schweren Softwareunternehmens spiegelt sein Engagement für Kunden und Interessenten wider, damit diese in einem sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich sein können.

Die neue Marke und das neue Logo von HCLSoftware stehen für die vier Kompetenzbereiche des Unternehmens "AI und intelligente Automatisierung", "Data, Analytics und Insights", "Digitale Transformation" und "Enterprise Security" mit denen es die Digital+ Economy antreibt.

"In nur wenigen Jahren haben wir ein erfolgreiches Softwareunternehmen aufgebaut, das stolz darauf ist, 66% der Fortune 100 und 45% der Fortune 500 zu unterstützen. Zudem freuen wir uns darauf, auch in Zukunft die Herausforderungen und Chancen unserer expandierenden Märkte und unserer sich ständig verändernden Welt zu beherrschen", so Rajiv Shesh, Chief Revenue Officer bei HCLSoftware. "Jetzt entwickeln wir unsere Strategie weiter, um unsere nächste Wachstumsphase einzuleiten und uns auf die datengesteuerte, technologieintensive, zukunftsorientierte Digital+ Economy zu konzentrieren."

Dabei setzt HCLSoftware auf weltweit führende Marketingplattformen, die seine Teams in die Lage versetzen, Digital+ zu gestalten und Partnerschaften auf globaler Ebene einzugehen, die zu einer stärkeren Marktpräsenz führen und das Engagement mit radikal neuen Angeboten fördern werden.

"Diese vier Kompetenzbereiche bieten uns auch die Möglichkeit, die Art und Weise, wie wir auf dem Markt agieren und kommunizieren, neu zu überdenken. Vor allem nach der Pandemie wurden Unternehmen dazu gezwungen, sich stärker digital auszurichten, wodurch sich unsere Interaktion und Zusammenarbeit für immer verändert hat", so Dario Debarbieri, VP und Head of Marketing von HCLSoftware.

Sehen Sie sich dieses Unternehmensvideo an:

HCLSoftware arbeitet daran, das Unmögliche möglich zu machen https://youtu.be/ECe-T-IyVzE

Über HCLSoftware

HCLSoftware, ein Geschäftsbereich von HCLTech, entwickelt, vermarktet und unterstützt Software für Digital Transformation, Data, Analytics und Insights, AI und Automation sowie Enterprise Security. HCLSoftware ist die Cloud-native Lösungsfabrik für Unternehmenssoftware und betreibt Millionen von Apps in mehr als 20.000 Unternehmen, darunter mehr als die Hälfte der Fortune 1000 und Global 2000 Unternehmen. HCLSoftware hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch unermüdliche Produktinnovation den ultimativen Kundenerfolg zu erzielen. https://www.hcltechsw.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zum besseren Verständnis bereitgestellt. Nur die im Original veröffentlichte Sprachversion ist rechtsgültig. Stimmen Sie daher die Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005749/de/

Contacts:

HCLSoftware

hclsw.digital@hcl.com