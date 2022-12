Auf der Suche nach Top-Aktien aus dem deutschsprachigen Raum besuchten wir vom 28.11.2022 bis zum 30.11.2022 das Eigenkapitalforum 2022 in Frankfurt am Main. Ein Teil unseres Analystenteams für die DACH-Region war live vor Ort, um drei Tage lang Präsentationen verschiedener Unternehmen zu besichtigen. Außerdem haben wir mit Vertretern einer Vielzahl von Unternehmen Einzelgespräche geführt. Denn aus unserer Sicht ist eine ausführliche Unternehmensrecherche für den langfristigen Erfolg an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...