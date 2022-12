In den letzten 50 Jahren schlidderte Europa fünf Mal in eine Rezession. Zumindest, wenn man einer Untersuchung des Euro Area Business Cycle Network Glauben schenkt. Aus Krisen kann man bekanntlich lernen, das gilt auch für den Aktienhandel. Ein Blick zurück verspricht Spannung: In vier der fünf Fällen erreichte der MSCI Europe Index entweder in dem Quartal seinen Tiefpunkt, in dem die Rezession begann, oder in dem folgenden Quartal. Das war bei der steigenden Stagflation in den 1970er-Jahren so. Auch in den frühen 1980ern, dem Abschwung in den frühen 1990ern und dem ersten Pandemie-Jahr 2020. Nur die globale Finanzkrise im Jahr 2008 stellt eine Ausnahme dar. Damals erreichten europäische Aktien erst fünf Quartale nach dem Beginn des Abschwungs ihren Tiefpunkt.

Zurück in die Gegenwart: Europa wird nun wohl früher in eine Rezession rutschen als der Rest der Welt. Für Anlegerinnen und Anleger könnte das an der Börse für günstige Kaufgelegenheiten sorgen. Eine gute Chance, denn die vergangenen Entwicklungen haben immer wieder gezeigt, dass Investitionen zu Beginn eines wirtschaftlichen Abschwungs sinnvoll sein können. Sinnvoller, als auf den Moment zu warten, in dem sich der folgende Aufschwung deutlich abzeichnet. Spannende Investitionsmöglichkeiten ergeben sich in Europa in verschiedensten Segmenten.

Diese europäischen Aktien sind nun interessant

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37): Das Unternehmen mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey, zwischen England und Frankreich, wurde im Jahr 2017 gegründet. Es hat sich zum Ziel gesetzt, kohlenstoffneutrales Lithium in Batteriequalität herzustellen. Das gelingt durch nachhaltige wie moderne Technologien und drei Lizenzen im Lithium-Mekka in Südamerika. CleanTech Lithium gewinnt den Rohstoff in Chile und veredelt das Lithium mit grünen Technologien nachhaltig. Durch diese Herangehensweise kann das Unternehmen zu einem sauberen Übergang in die E-Mobilität beitragen. Die Vision ist ambitioniert: CleanTech Lithium will zum umweltfreundlichsten Lieferanten im Bereich der Elektrofahrzeuge werden. Anlegerinnen und Anleger können an dieser teilhaben. Das junge Unternehmen ist auch an deutschen Finanzmärkten vertreten.

Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000): Auf dem Markt der Elektroautos will auch Mercedes-Benz durchstarten. Der deutsche Autobauer wurde vom US-Analysehaus Bernstein Research zuletzt auf "Outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 85 Euro festgelegt. Analyst Daniel Roeska rechnet damit, dass bereits 2030 die Hälfte der Neuzulassungen Elektroautos darstellen werden. Mercedes-Benz hat dabei Potenzial, auch weil der Konzern hohe Produktionskosten leichter stemmen kann als viele andere Autobauer.

SAP (ISIN: DE0007164600): Der Software-Gigant aus Deutschland könnte an der Börse ebenfalls Luft nach oben haben. Deutsche Bank Research glaubt, dass bei SAP Geduld angesagt ist. Analyst Johannes Schaller stufte die Aktie in diesem Zuge mit "Buy" ein. Kursziel: 115 Euro.

Xtrackers MSCI Europe (ISIN: LU0274209237): Anlegerinnen und Anleger, die viele europäische Aktien in einem Paket haben wollen, können auf diesen ETF setzen. Top-Holdings sind Nestlé (ISIN: CH0038863350), Roche (ISIN: CH0012032048), Shell (ISIN: GB00BP6MXD84), AstraZeneca (ISIN: GB0009895292), Novo-Nordisk (ISIN: DK0060534915), Novartis (ISIN: CH0012005267) und Unilever (ISIN: GB00B10RZP78).

Zeit für einen Einstieg in europäische Aktien?

Aus Krisen kann man lernen, das ist mehr als nur eine Floskel. Wenn man aus den letzten Finanz- und Wirtschaftskrisen lernt, dann könnte der richtige Zeitpunkt für ein Investment in europäische Aktien nah, oder bereits gekommen, sein. Klar ist aber auch, dass sich jede Krise anders verhalten kann.

Quellen:

