Der chinesische New Energy Vehicle (NEV)-Hersteller BYD (WKN: A0M4W9) könnte Tesla (WKN: A1CX3T) zukünftig durchaus überflügeln. Zählen wir die Plug-in-Hybrid- und reinen E-Fahrzeug-Verkäufe der ersten Jahreshälfte 2022 zusammen, hat BYD den amerikanischen Hersteller bereits überholt. Doch auch der E-Auto-Absatz allein wächst bei BYD so stark, dass es nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, bis der chinesische Konzern auch in dieser Kategorie die Führungsposition übernimmt. 1. NEV-Verkäufe wachsen ...

