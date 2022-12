Es ist gar nicht so lange her, da mussten alle landwirtschaftlichen Prozesse in reiner körperlicher Arbeit erledigt werden. Neben körperlicher Anstrengung und geringem Ertrag führte das ab und an zu Hungersnöten. In den letzten Jahrhunderten entwickelten sich dann immer modernere Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Systeme, welche die Landwirtschaft bereichern und die landwirtschaftliche Arbeit um ein Vielfaches effektiver, produktiver und auch nachhaltiger macht. Mittlerweile sind die innovativen und fortschrittlichen Technologien so zahlreich geworden, dass ein eigenes Wort für sie erfunden wurde: Agrotech.

Ein Begriff, der etwas beschriebt, ohne dass wir heute nicht da wären, wo wir sind. Und ein Begriff, der Hoffnung für die Zukunft macht. Der Grund: Für viele große Herausforderung der Menschheit sind Antworten und Lösungen durch Agrotech möglich.

Welthunger: Agrotech kann die Lebensmittelsicherheit und Haltbarkeit von Lebensmitteln verbessern.

Agrotech kann die Lebensmittelsicherheit und Haltbarkeit von Lebensmitteln verbessern. Klimawandel: Agrotech kann Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit rund um die Produktion von Lebensmitteln verbessern.

Agrotech kann Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit rund um die Produktion von Lebensmitteln verbessern. Steigende Weltbevölkerung: Agrotech kann für effektivere Produktionsabläufe und eine höhere Produktion von Lebensmitteln sorgen.

Agrotech kann für effektivere Produktionsabläufe und eine höhere Produktion von Lebensmitteln sorgen. Wasserknappheit: Agrotech kann dabei helfen, bei der Produktion Wasser zu sparen und nachhaltig einzusetzen.

Agrotech kann dabei helfen, bei der Produktion Wasser zu sparen und nachhaltig einzusetzen. Abhängigkeit von Entwicklungsländern: Agrotech kann schlechte landwirtschaftliche Bedingungen und mangelnde Infrastruktur vergessen machen.

Agrotech-Aktien: Save Foods, Deere & Co. und K+S im Kurzporträt

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Moderne, innovative und vor allem grüne Technologie hat Save Foods zu bieten. Das US-Unternehmen mit der israelischen Tochter Save Foods Ltd. bringt mehrere Faktoren des Agrotech zusammen, welche bei der Bewältigung von weitreichenden Herausforderungen helfen können. Save Foods hat moderne Technologien bei der Behandlung von Obst und Gemüse entwickelt, welche das Unternehmen auch anwendet. So kann die Haltbarkeit von Lebensmittel deutlich verlängert und die Lebensmittelverschwendung auf Händlerebene um mindestens 50% gesenkt werden. Durch grüne Lösungen kann außerdem die Verwendung von Pestiziden von 50% bis 100% verringert werden. Die Technologie dahinter ist einzigartig: Die Behandlungen von Save Foods basieren auf proprietären Mischungen von Lebensmittelsäuren, welche auf Oxidationsmitteln basierenden Desinfektionsmitteln und Fungiziden in niedrigen Konzentrationen kombiniert werden, wenn sie in nicht-biologischen Umgebungen eingesetzt werden. Dadurch kann die Notwendigkeit von zusätzlichen Anwendungen nach der Ernte reduziert werden. Eine innovative Herangehensweise, die frischen Wind in den Anbei von Obst und Gemüse bringt.

Deere & Co. (ISIN: US2441991054): Von einem Ein-Mann-Betrieb hat sich Deere & Company zu einem der größten Produzenten von Landwirtschaftsgeräten verschiedenster Arten entwickelt. Die Technologie hinter diesen hat sich über die Zeit stark gewandelt - und tut das noch immer. Ein Grund dafür, dass die Aktie von Deere & Co. derzeit von Research-Unternehmen wie Wolfe Research mit einem Kauf-Rating ausgestattet ist. Das Unternehmen vertritt auch moderne Werte, wie auch die jüngste Investition in einen Wachstumsfonds für farbige Unternehmer zeigt.

K+S (ISIN: DE000KSAG888): Die Aktiengesellschaft aus Kassel produziert unter anderem kali- und magnesiumhaltigen Produkte für die Landwirtschaft. Auch hier stehen viele Zeichen auf "Buy". So wurde K+S Mitte November von dem Analysehaus Warburg Research eingestuft. In der beigefügten Studie schrieb Analyst Oliver Schwarz von ergebnisseitigen Verfehlungen des Düngerherstellers. Die Verkaufspreise seien aber höher als gedacht gewesen.

iShares Agribusiness (ISIN: IE00B6R52143): Dieser ETF ist nur so voll von Unternehmen, die Agrotech auf eine neue Stufe gehoben haben - und das auch weiterhin tun könnten. Unter den Top-Positionen befinden sich unter anderem Nutrien (ISIN: CA67077M1086), Corteva (ISIN: US22052L1044), Tyson Foods (ISIN: US9024941034) und Bunge (ISIN: BMG169621056).

Agrotech kann die Zukunft mitgestalten

Moderne Technologie in der Landwirtschaft betrifft bei Weitem nicht nur landwirtschaftliche Betriebe, sondern Entwicklungen auf der Welt mit großer Tragweite. Daher kann Agrotech die Zukunft mitbestimmen, wie es bei der Vergangenheit schon der Fall war. Die Entwicklung der Branche wird sich auch an der Börse bemerkbar machen.

