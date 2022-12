Ein zartes Pflänzchen Hoffnung: Wochenrückblick KW 49-2022 - Alle Augen auf China und die Fed!

Anzeige / Werbung

Noch sind zwar nicht alle Aktienindizes aus ihren Abwärtstrends nach oben ausgebrochen, aber dennoch könnte das Schlimmste hinter uns liegen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

immer mehr, wenn auch noch zaghaft, kristallisieren sich positive Impulse heraus, welche die Stimmung unter den Anlegern aufhellen lässt. Aber noch fehlen handfeste Hinweise auf eine längerfristige Aufwärtsbewegung. In der vergangenen Woche auf jeden Fall haben sich die Finanzmärkte zunächst mal eine Pause gegönnt.

Während die Arbeitslosigkeit und die "ISM'-Dienstleistungen in der vergangenen Woche erste Zweifel daran aufkommen ließen, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen würde, verstärkt der neue Anstieg des Erzeugerpreisindex diese Befürchtungen und wirft zunächst weitere Fragen auf. Die nächste Woche dürfte daher von den Zinsentscheidungen der Fed und der EZB dominiert sein.

Alle Augen auf Peking!

Verstärkt richtet sich das Augenmerk wieder auf das Reich der Mitte! Denn wenn die Wirtschaft hier Erholungstendenzen zeigt, laufen die Metallpreise. Aufgrund von Lockerung in der nationalen Gesundheitspolitik sowie den neuen Unterstützungsmaßnahmen für chinesische Immobilien haben die Metallpreise an der LME in der vergangenen Woche wieder steigen lassen.

Kupfer konnte auf über 3,85 USD je Pfund zulegen, während Nickel auf 29.219,- USD pro Tonne und Zink auf über 3.200,- USD anstiegen.

Quelle: Onvista.de/Tradingview

Gold hingegen notiert auf dem Niveau der Vorwoche, während sich Silber auf über 23,40 USD je Feinunze verteuerte.

Fazit: Ist China das letzte "Bollwerk' gegen eine Rezession?

Während man in der westlichen Welt fest von einer Rezession im kommenden Jahr ausgeht, öffnet China seine Wirtschaft wieder. Zu groß wird scheinbar der Druck im eigenen Land, was den 9 %-Einbruch des jährlichen Exportwachstums sowie die Nullzinspolitik und Null-Covid Strategie betrifft. Hier werden die Weichen wieder auf steigende Wirtschaftsleistungen gestellt.

Spannend wird diese Woche auf jeden Fall die Fed-Sitzung, in der sowohl ein Zinsschritt von 75 Basispunkten wie auch einer um 50 Basispunkte möglich ist. Das Inflationsszenario weicht derzeit einem Rezessionsszenario, das im Jahr 2023 erwartet wird.

Rohstoff-, bzw. Edelmetallinvestments sollten unserer Meinung nach in den uns bevorstehenden Zeiten ein bedeutenden Anteil im Depot haben. Warum wir diese Meinung vertreten, erfahren Sie in unserem folgenden Wochenrückblick!

Sibanye-Stillwater / Mawson Gold

Wachsende Nachfrage bei Platinmetallen und beim Kobalt

Platin und Palladium sind Rohstoffe, die besonders in der Automobilindustrie verbaut werden.

Im Einkauf liegt der Gewinn!

Dieser Explorer mit 27 Mio. Unzen Gold Eq profitiert jetzt in der Steuerverlustsaison besonders! TOP PICK!

Die aktuelle Konsolidierung bei Minenaktien bietet eine seltene Einstiegsgelegenheit im laufenden Gold-Bullenmarkt! Dieser erstklassige Goldprojekt-Entwickler kontrolliert eine der größten Gold-Lagerstätten in Kanada!

Victoria Gold / Tarachi Gold

Goldpreis im Jahr 2023 auf 3.000 US-Dollar

Jährlich gibt es von der Saxo Bank die spannenden "Outrageous Predictions" (ungeheuerlichen Voraussagen).

Condor Gold / Golden Rim Resources

Gold vielleicht als Top-Rohstoff-Performer im neuen Jahr

Die Goldfans hoffen auf die Lockerungen der Zentralbanken. Denn dann fällt die Begrenzung bei der Preisbewegung des Goldes weg.

Aurania Resources / Aztec Minerals

Wieviel Gold sollte im Portfolio sein

Dass Gold in ein gut diversifiziertes Portfolio gehört, ist kein Geheimnis. Doch wie hoch der Anteil sein sollte, ist die Frage.

TOP-News am Fließband...

Angesagte Rohstoffe und gute Nachrichten sind die Mischung für steigende Kurse!

Lithium und Gold stehen derzeit verstärkt im Investoreninteresse. Mit diesen Unternehmen können auch Sie dabei sein!

Fury Gold Mines / Chesapeake Gold

Peak Gold

Peak Gold bedeutet, dass die Goldproduktion nicht mehr wächst. Der Höhepunkt ist erreicht und die Produktion sinkt.

Canada Nickel Company / Hannan Metals

Ein Blick auf Basismetalle wie Nickel und Kupfer

Im November glänzte unter den Basismetallen besonders Nickel und auch Kupfer ist langfristig sehr gefragt.

Neues Jahr, neue Höchstkurse!

Goldpreis vor neuem Allzeithoch? Experten sagen: "Ja"!!

Neues Allzeithoch direkt nach dem Knacken der Widerstände! Gold in Angriffslust!

Copper Mountain Mining / Kutcho Copper

China lockert - Rohstoffe wie Kupfer profitieren

Die Lockerung strikter Corona-Regelungen in China sorgt für eine Erholung an den Industriemetallmärkten.

Discovery Silver / Vizsla Silver

Hohe Silbernachfrage

Im Jahr 2021 erreichte die Nachfrage nach Silber den höchsten Stand seit 2015.

Die Würfel sind gefallen….!

Gold- und Silber-Rallye sind gestartet! Wir haben unsere Edelmetall-Favoriten gefunden!

Gold und Silber sind charttechnisch nach oben ausgebrochen! Beide Rohstoffe sind auch aus der Industrie nicht mehr wegzudenken! Vor allem Silber befindet sich schon im bedrohlichen Defizit!

Karora Resources / Gold Terra Resource

Der US-Dollar und der Goldpreis

Zu den sogenannten sicheren Häfen gehört der US-Dollar und vor allem das Gold.

Calibre Mining / CanaGold Resources

Ghanas Gold

Der größte Goldproduzent in Afrika ist Ghana. Nun will Ghana Treibstoff mit Gold statt mit US-Dollar kaufen.

Cypress Development / ION Energy

Rohstoffabhängigkeiten beim Lithium

Dass Abhängigkeiten vor allem in Krisenzeiten ein Dilemma sind, hat sich gezeigt. Australien will einen neuen Weg gehen.

MAG Silver / Tier One Silver

Solide fundamentale Nachfrage beim Silber

Silber als von der Industrie stark nachgefragtes Metall sollte auch Silberinvestoren nicht enttäuschen.

Maple Gold Mines / Trillium Gold Mines

Edelmetallanleger sollten ein wenig Geduld besitzen

Laut der Bank of America sollte es noch etwas Gegenwind für Gold und Silber geben, aber dann geht es aufwärts.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen und https://stock.adobe.com / Chart: onvista.de/Tradingview / Quellen: Marketscreener.com, eigener Research

