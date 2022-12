Frankfurter Rundschau (ots) -



Es ist schon fast unerheblich, ob die Korruptionsvorwürfe gegen die griechische Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, und weitere Verdächtige in allen Einzelheiten stimmen. Der Imageschaden für die Europäische Union ist jetzt schon nur schwer zu reparieren. Er ist deshalb so schwerwiegend, weil die Institutionen des Staatenbundes in den Augen vieler für Filz, Intransparenz und Lobbyismus stehen. Dass sich führende Vertreter:innen dem Verdacht aussetzen, sich von einem Golfstaat schmieren zu lassen, zahlt filterlos auf das Konto aller EU-Skeptiker:innen ein. Erst recht auf das Konto derer, die die EU bei jeder Gelegenheit verächtlich machen.



