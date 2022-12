Die auslaufende Woche stand mal wieder voll und ganz im Zeichen von Konjunktursorgen, ausgelöst unter anderem durch neuerliche Befürchtungen um abermals steigende Zinsen in den USA. Dabei interessierten die Börsianer sich auch nicht allzu sehr dafür, wie relevant derartige Themen im Einzelfall für bestimmte Aktien sind. Besonders im Tech-Segment ging es quasi durch die Bank in die Tiefe.Tesla (US88160R1014) hat auch abseits von anziehenden Zinsen mit einem ganzen Haufen an Problemen zu kämpfen und immer mehr Anleger sorgen sich darum, dass CEO Elon Musk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...