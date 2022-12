München (ots) -Der FC Bayern startet mit einer BBL-Niederlage beim "Wieder"-Spitzenreiter Bonn in die "Monsterwoche" - am Dienstag kommt Real Madrid in der EuroLeague, am Donnerstag Valencia (jeweils live ab 20.15 Uhr bei MagentaSport). Gegen die Telekom Baskets Bonn wollen die Bayern nach der EuroLeague-Niederlage gegen Vitoria Gasteiz wieder in die Spur finden. Allerdings: die Bonner siegen mit 78:68, führen zwischen zwischenzeitlich sogar mit 19 Punkte. "Wir wollten ihnen Chancen wegnehmen, aber das ist uns nicht gelungen. Zu viele offene Dreier, da geht man hier unter", analysiert Münchens Elias Harris. Herausragend performte TJ Shorts mit 21 Punkten und acht Rebounds: "Das ist alles EuroLeague-Niveau. Wenn du gegen sie spielen kannst und gewinnst, ist das fantastisch", so Shorts. Trainer Tuomas Iisalo nach der Rückkehr an die Spitze: "Das war eine perfekte Woche für unsNachfolgend die wichtigsten Stimmen des Topspiels - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Dienstag geht es weiter mit EuroLeague. Die Bayern empfangen Real Madrid. Am Donnerstag haben die Bayern Valencia zu Gast - ebenfalls live ab 20:15 Uhr auf MagentaSport. ALBA Berlin muss am Mittwochab 20.15 Uhr in Bologna antreten. MagentaSport zeigt alle Spiele der BBL sowie EuroLeague live.Telekom Baskets Bonn - FC Bayern München 78:68Spitzenspiel in Bonn. Die Bayern wollen nach der EuroLeague Niederlage gegen Vitoria Gasteiz in der BBL wieder angreifen. Bonn mit wettbewerbsübergreifend nur zwei Niederlagen aus den vergangenen zehn Spielen. Die Telekom Baskets lassen den Bayern wenig Chancen, führen zwischenzeitlich mit 19 Punkten. Die Bonner übernehmen bleiben damit Spitze, München rutscht auf den 4. Platz ab.TJ Shorts, 21 Punkte, 8 Rebounds: "Der Sieg ist wichtig. Wir wissen, dass Bayern ein großartiges Team ist. Das ist alles EuroLeague-Niveau. Wenn du gegen sie spielen kannst und gewinnst, ist das fantastisch. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal acht Rebounds hatte. Das war aber eine Teamleistung."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SFNNZWp2a2hrNjRQR1Q5djFmbUJ3UT09Tuomas Iisalo, Trainer Bonn: "Das war eine starke Defensivleistung von uns. Wir haben es den Bayern sehr schwer gemacht. Bayern hat viel Qualität. Das war ein Team-Sieg. Das war eine perfekte Woche für uns. TJ hat einen echten Siegeswillen. Er ist sehr fokussiert. Seine Mitspieler haben das auch möglich gemacht."Elias Harris, Bayern München: "Bonn war wachsamer und hat das Spiel dominiert. Wir wollten ihnen Dinge wegnehmen, aber das ist uns nicht gelungen. Zu viele offene Dreier, da geht man hier unter. Wir müssen mehr als Team spielen. Wir arbeiten aber hart. Es ist noch Luft nach oben."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YnUxaXI3SmxkNjFBZnBkN0w3elppdz09Basketball LIVE bei MagentaSportDienstag, 13.12.2022EuroLeagueAb 20:15 Uhr: FC Bayern München - Real Madrid, Mailand - Maccabi Tel AvivMittwoch, 14.12.2022EuroLeagueAb 18:45 Uhr: AS Monaco - FC BarcelonaAb 20:15 Uhr: Bologna - ALBA BerlinDonnerstag, 15.12.2022Ab 19:00 Uhr: Zalgiris Kaunas - Real Madrid, Belgrad - MailandAb 20:15 Uhr: FC Bayern München - Valencia BasketFreitag, 16.12.2022EuroLeagueAb 20:45 Uhr: AS Monaco - ALBA Berlin, FC Barcelona - Panathinaikos AthenBBLAb 20:15 Uhr: NINERS Chemnitz - medi BayreuthPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5391858