Am heutigen Montag, dem 12.12.2022, stehen für die Edelmetalle keinerlei relevante Konjunkturdaten, weder aus Europa noch aus den USA, an. Dennoch dürften die Akteure an den Edelmetallmärkten auch diesen an sich voraussichtlich ereignisarmen Handelstag nutzen, um sich in ihren Positionierungen für eine ab Dienstag voraussichtlich turbulente Handelswoche, die mit relevantesten Nachrichten geballt ist, vorab in Stellung zu bringen. Von daher könnte auch der heutige Handelstag von einer erhöhten Volatilität der Edelmetallpreise geprägt sein.An ...

Den vollständigen Artikel lesen ...