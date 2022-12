Der Dax dürfte wackelig in die neue Börsenwoche starten. Die letzten beiden Wochen hatten den positiven Verlauf an den Börsen unterbrochen. Was heute sonst noch bei Aktien wichtig wird. Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Freitag hatte er 0,7 Prozent höher bei 14.370,72 Punkten geschlossen. In der alten Woche waren Europas Börsen mit Blick auf anstehende Zinsentscheide weitgehend auf Richtungssuche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...