Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Dezember-Sitzung des EZB-Rats dürfte einen von 75 auf 50 Basispunkte verlangsamten Zinserhöhungskurs sowie einen Plan für die Reduktion der Wertpapierbestände bringen, so die Analysten der Helaba.Der Rückgang der Euro-Inflationsrate im November von 10,4% auf 10,0% sei der erste seit Mitte 2020 gewesen. Obwohl dies noch keinen gesicherten Trendwechsel darstelle, dürfte es dazu beitragen, dass der letzte Zinsschritt der EZB in diesem Jahr mit 50 Basispunkten kleiner ausfalle als die letzten beiden. Da vermutlich auch die US-Notenbank und die Bank of England ihre Zinsschritte verkleinern würden, dürfte sich die EZB in guter Gesellschaft wiederfinden. ...

