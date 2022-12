Skoda steht in China auf der Kippe. Volkswagen erwägt den Rückzug aus dem wichtigsten Automarkt der Welt. Torschlusspanik bei Toyota. Der japanische Autokonzern will seine Produktpipeline für die kommenden vier Jahre neu verstärkt auf EVs ausrichten. Amgen steigt ins Rennen um Horizon Therapeutics ein. Die Amerikaner wollen 26 Mrd. US-Dollar für den irischen Pharmakonzern bieten.Asien bewegt sich zum Wochenauftakt geschlossen im Minus. Im Vorfeld der Notenbanksitzungen am Mittwoch und Donnerstag geben die Benchmarks in der Region ab und werden dabei vom Hang ...

