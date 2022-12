EQS-News: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 (30. Juni) einen Jahresüberschuss von 86 TEUR. Infolge eines höheren Aufwands, der auch einmalige Kosten der im letzten Jahr durchgeführten Kapitalerhöhung in Höhe von 91 TEUR enthält, sowie vorgenommene Wertberichtigungen auf Forderungen und Abschreibungen auf Wertpapiere, ist das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss: 239 TEUR) entsprechend niedriger. Der Umsatz, der sich zusammensetzt aus dem Verkauf von Weinen und Kunsteditionen sowie Exits von Beteiligungen, verbesserte sich von 830 TEUR auf 895 TEUR. Bei einer Bilanzsumme von 5.706 TEUR (VJ: 3.857 TEUR) lag das bilanzielle Eigenkapital per 30. Juni 2022 bei 5.159 TEUR (VJ: 2.717 TEUR). 1.523 TEUR waren in Beteiligungen und 2.173 TEUR in Wertpapiere investiert; der Warenbestand hat sich auf 448 TEUR erhöht (VJ: 304 TEUR). Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich aufgrund der Investitionstätigkeit von 1.624 TEUR im Vorjahr auf 1.162 TEUR zum Bilanzstichtag reduziert. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird der Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 5 Cent pro Aktie vorschlagen. Das entspricht nahezu einer Vollausschüttung des Jahresergebnisses. Obwohl die ökonomischen Rahmenbedingungen aktuell als herausfordernd einzustufen sind, blickt Fonterelli optimistisch in die Zukunft. Die Assets der Gesellschaft bieten einen guten Inflationsschutz. Fonterelli ist mit Eigenkapital finanziert und deshalb gut vor kurzfristigen Marktschwankungen und damit einhergehende Liquiditätseinbußen geschützt. Im laufenden Geschäftsjahr hat Fonterelli im Bereich Buy & Build bereits einen Exit mit einer Marge von 35% (77 TEUR) realisieren können; zudem wurden zwei Commitments für bestehende Beteiligungen abgegeben. Nach den positiven Erfahrungen der beiden SPAC-Transaktionen befinden wir uns nun mit der Fonterelli SPAC 3 AG in der Gründungsphase. Ein Listing ist für das Kalenderjahr 2023 geplant. Die Gesellschaft erzielt fortlaufende Erträge aus Zinszahlungen eines breit diversifizierten Anleihenportfolios und deckt damit die jährlichen Fixkosten. Durch den kürzlich erzielten Exit rechnen wir im laufenden Geschäftsjahr mit einem deutlich positiven operativen Cash Flow vor Investitionen und gehen von einem positiven Ergebnis vor eventuellen Abschreibungen aus. Die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik soll ebenfalls fortgesetzt werden. Die Geschäftsführung

