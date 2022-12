Im Öl- und Gasgeschäft zählt BP zu den größten Playern im Weltmarkt. Im Bereich der Elektromobilität haben sich die Briten in zahlreichen Ländern mittlerweile auch zumindest relativ breit aufgestellt. Im Wasserstoff-Sektor ist dies aber bisher noch nicht so richtig gelungen. Doch nun will das Unternehmen auch hier Gas geben."Wasserstoff wird ein großer Schwerpunkt sein und es bewegt sich viel schneller, als wir jemals dachten", räumte kürzlich Finanzvorstand Murray Auchincloss gegenüber Reuters ...

