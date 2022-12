Bonn (ots) -Die bundesweiten Sommerprogramme der Deutschen SchülerAkademie (DSA) starten in eine neue Runde. Schulen sind bis zum 31. Januar 2023 aufgerufen, besonders motivierte und leistungsstarke Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe zur Teilnahme an dem renommierten Förderprogramm vorzuschlagen. Auch Selbstbewerbungen interessierter Jugendlicher sind ausdrücklich erwünscht.Gesucht werden besonders leistungsstarke Jugendliche der gymnasialen Oberstufe, die Forschergeist und Interesse an neuen Begegnungen, Erfahrungen und Herausforderungen mitbringen. Im Sommer gilt es in den 16-tägigen Akademien wieder, sich mit komplexen Fragestellungen aus Wissenschaft und Forschung zu beschäftigen. Neben interdisziplinären Kursen auf Universitätsniveau erwartet die Teilnehmenden ein umfangreiches Rahmenprogramm aus Musik, Theater oder Sport, das sie selbst gestalten.Die insgesamt zwölf Akademien finden an Standorten in ganz Deutschland statt, hinzu kommen Partnerprogramme im In- und Ausland. Kursthemen sind etwa: "Mit Mathe gegen HIV", "Du sollst nicht... Normenerzeugung, Normendurchsetzung und ihre Grenzen" oder: "Zwischen Samples und Graffiti - 30 Jahre Deutscher HipHop". Akademien mit den Schwerpunkten China und Quantentechnologien ergänzen das Spektrum.Ulrike Leikhof, Leiterin Akademien bei Bildung & Begabung: "In den letzten Pandemie-Jahren haben wir mit unserem großartigen Netzwerk digital und analog das anspruchsvolle Angebot an interdisziplinären Kursthemen weiterführen und sogar ausbauen können. Auch im nächsten Sommer können die Jugendlichen sich auf ein spannendes Rahmenprogramm, neue Freunde und eine einzigartige Atmosphäre freuen. "Bis zum 31. Januar 2023 können Schulen geeignete Schülerinnen und Schüler über die Webseite der Deutschen SchülerAkademie für die Teilnahme an einer Akademie vorschlagen. Hierzu erhalten die Schulen Zugangscodes. Jugendliche können sich mit einem Motivations- und einem Empfehlungsschreiben auch selbst bewerben.Die Deutsche SchülerAkademie gibt es seit über 30 Jahren. Jährlich nehmen rund 1.000 Jugendliche an dem Programm teil, leben und lernen gemeinsam, stärken ihr interdisziplinäres Denken und Arbeiten und ihre Sozialkompetenzen. In diesem Umfeld entstehen Freundschaften fürs Leben.Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren: www.deutsche-schuelerakademie.de (https://www.schuelerakademien.de/deutsche-schuelerakademie)Über Bildung & BegabungBildung & Begabung ist die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Mit ihren individuellen Förderprogrammen hilft die Einrichtung Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.www.bildung-und-begabung.dePressekontakt:Matthias BunkKommunikation und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: (0228) 9 59 15-61Mail: presse@bildung-und-begabung.deSocial Mediawww.facebook.com/BildungBegabungwww.twitter.com/BildungBegabungwww.instagram.com/BildungBegabungOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82114/5392000