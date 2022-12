Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Erzeugerpreise in den USA haben zwar einen nachlassenden Preisdruck angezeigt, vor allem in der Kernrate aber auf der Oberseite überrascht, so die Analysten der Helaba.Vor diesem Hintergrund seien die Inflations- und Zinssorgen wieder etwas stärker ins Bewusstsein der Akteure gerückt. Das nächste Datenschwergewicht seien die US-Inflationszahlen, die morgen anstünden, gefolgt von der FOMC-Sitzung am Mittwoch. Bis dahin dürften sich Marktteilnehmer mit Engagements eher zurückhalten. ...

