Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktteilnehmer werden sich vor den wichtigen Ereignissen in dieser Woche vermutlich in Zurückhaltung üben, zumal heute keine relevanten Datenveröffentlichungen anstehen, so die Analysten der Helaba.Zudem gebe es weder von der Europäischen Zentralbank noch vonseiten der FED Redebeiträge, die Aufschluss über die geldpolitischen Entscheidungen am Donnerstag bzw. Mittwochabend liefern würden. Traditionell würden sich die Geldpolitiker etwa eine Woche vor der Entscheidung in einer "blackout period" befinden. ...

