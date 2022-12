Die Nintendo-Aktie (WKN: 864009) und Warren Buffett? Ich fände es zugegebenermaßen witzig, mir vorzustellen, wie das Orakel von Omaha Super Mario oder The Legend of Zelda zockt. Oder auch, wie er eine Vorliebe für Pokémon entwickelt. Vermutlich ist das nicht der Fall, aber vielleicht irre ich mich ja auch. Es ist eine andere Frage, wie Warren Buffett auf die Nintendo-Aktie blicken würde. Sie ist zugegebenermaßen nicht in seinem Depot. Und, wie gesagt: Ich bezweifle, dass der Starinvestor sie sich ...

