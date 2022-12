Pressemitteilung der BankM AG:

Verjüngung im Vorstand zum Jahresende

- Ralf Hellfritsch scheidet aus, bleibt aber in beratender Funktion tätig- Interne Nachfolgelösung mit Markus Brosowski

Im dreiköpfigen Vorstand der BankM AG wird es zum Jahreswechsel eine Veränderung geben. Mit Ralf Hellfritsch geht ein Mitglied des Führungsgremiums Ende Dezember in den Ruhestand. Er wird BankM jedoch nicht nur als Aktionär erhalten bleiben, sondern auch operativ in beratender Funktion weiter tätig sein. Ganz verzichten muss der deutsche Small- und Mid-Cap-Markt also nicht auf eines seiner markanten Gesichter. Als ...

