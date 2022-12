Der E-Autobauer BYD ist weiterhin auf Erfolgskurs. Im November hat der chinesische Konzern erneut einen Auslieferungsrekord aufgestellt. Hinzu kommt, dass BYD seine Expansionspläne in die Taten umsetzt. So eröffnet der erste Showroom in Malaysia. Bei Anleger kommt das gut an und treibt die Aktie weiter an.

Den vollständigen Artikel lesen ...