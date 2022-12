Envision AESC hat mit dem Bau seiner Batteriefabrik am Nissan-Werk im englischen Sunderland begonnen. Sie soll 2025 mit einer anfänglichen Jahreskapazität von 12 GWh in Betrieb gehen. Die Angaben zur Produktionskapazität der geplanten Fabrik variieren seit eineinhalb Jahren. Die Batteriefabrik von Envision AESC in Sunderland war im Juli 2021 offiziell angekündigt worden - damals noch mit einer anfänglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...