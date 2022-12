Microsoft erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an der London Stock Exchange (LSE) und schließt eine Technologie-Partnerschaft ab. Der Deal in Großbritannien ist für den Konzern nicht nur finanziell, sondern vor allem technologisch lukrativ. Gleichzeitig ist er ein starkes Zeichen an den großen Rivalen im Cloud-Sektor.

Den vollständigen Artikel lesen ...