München (ots) -Ab dem 15. Februar 2023 gibt es für die "Rentnercops" wieder viel zu tun. Die Kriminalkommissare im Ruhestand, Reinhard Bielefelder (Bill Mockridge) und Klaus Schmitz (Hartmut Volle), nehmen ihre Ermittlungen wieder auf. Die Unterwelt in der Domstadt Köln gibt keine Ruhe und auch intern hagelt es Ärger: Polizeipräsident Plocher (Michael Volle) ist empört, dass sein Revier bei der statistischen Auswertung der körperlichen und mentalen Fitness aller Beamten schlecht abschneidet. Selbst die Kollegen in Leverkusen sind da besser! Er fordert von Dezernatsleiterin Vicky Adam (Katja Danowski) ihre Truppe fit zu machen. Wie soll sie das ihren "Rentnercops" erklären?Statt Ruhestand steht für die "Rentnercops" also Mord, Erpressung, Totschlag und neuerdings Fitness auf dem Programm. Auch wenn sie da nicht punkten können, in Sachen Erfahrung und kriminalistischem Spürsinn macht den Beiden keiner was vor. Kommissarsanwärter Hui Ko (Aaron Le), Digitalspezialist des Kommissariats, schätzt die analoge Kompetenz im Revier und Gerichtsmedizinerin Dr. Lara Krüger (Dela Dabulamanzi) weiß die klare Beurteilung der "Rentnercops" zu würdigen."Rentnercops" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Produzent Peter Güde) im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien für die ARD. Die Redaktion haben Elke Kimmlinger und Nils Wohlfarth (beide WDR). Für die Drehbücher sind Peter Güde (Headautor), Andreas Schmitz, Christoph Wortberg, Julia Thürnagel, Viviane Koppelmann und Jonas Pflaumer verantwortlich. Die Regie führen Jan Markus Linhof (Folge 1-4), André Siebert (Folge 5-8) und Janis Rebecca Rattenni (Folge 9-12) und an der Kamera stehen Eddie Schneidermeier, Sascha Ersfeld und Victor Voß. Es entstehen zwölf Folgen mit einer Länge von knapp 48 Minuten. Gedreht wurde von Juli bis Anfang Dezember 2022 in Köln, Pulheim, Monheim und Umgebung.Ausstrahlung der 12 neuen Folgen ab dem 15. Februar immer mittwochs um 18.50 Uhr im Ersten.Fotos unter ard-foto.de