(shareribs.com) London 12.12.2022 - Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt etwas leichter. Die Marktteilnehmer bleiben vorsichtig, in Erwartung der Marktentwicklung vor dem Hintergrund des Ölembargos der EU und des Preisdeckels auf russisches Rohöl. Im US-Bundesstaat Kansas ist in der vergangenen Woche ein Leck in der wichtigen Keystone-Pipeline entdeckt worden. Dabei sollen etliche tausend Barrel ...

