Österreichs Veto zur Schengenerweiterung (blockiert Beitritt Rumäniens und Bulgariens) schlägt auch in der Wirtschaft weite Kreise. Aus der Vienna Insurance Group AG höre ich, dass die Versicherung massiven Protesten in Rumänien (hat dort drei Gesellschaften) ausgesetzt ist, in Richtung, "wir brauchen euch hier nicht mehr". Auch für die Erste Group Bank AG ist Rumänien ein wichtiger Absatzmarkt, die ...

