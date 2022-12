Brüssel (www.fondscheck.de) - Nach Jahren negativer Zinssätze, ausufernder Staatsschulden und kaum vorhandener Inflation kam 2022 die Wende: Deglobalisierung, Covid-Krise und der Angriffskrieg auf die Ukraine schufen Engpässe bei Rohstoffen, Gütern und Arbeitskräften, so Steeve Brument, Head of Quantitative Multi-Asset Strategies und Deputy Head of Global Multi-Asset, und Johann Mauchand, Senior Systematic Fund Manager bei Candriam. ...

