Um was für ein Marktpotenzial es beim Thema Effizienz geht, machte Benjamin Dorn, Oberingenieur des PEM an der RWTH Aachen, bei unserer Online-Konferenz klar. Er zeigte eine Schätzung, wonach in Europa bis 2030 kumuliert 185 Millionen E-Motoren gebraucht werden. Ein großer Kuchen, der allen Akteuren - OEMs, Zulieferern und Startups - genug Platz bietet. Dorn widmete seinen Vortrag der Hairpin-Statorproduktion. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...