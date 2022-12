Rheinmetall Aktie überwindet endlich wieder die 200,00 EUR Marke an. Heute mit Plus 2,37% auf 201,20 EUR (10:56 Uhr). Bestimmt das positive Momentum verstärkend ist der heute gemeldete Automotiveauftrag über 300 Mio EUR - für Abgasrückführungssysteme. Dazu letzte Woche der - erste von vielen? - grosse Munitionsauftrag der Bundeswehr über rund 576 Mio EUR. Derzeit passt die politische Stimmungslage für den Düsseldorfer Konzern. Nicht nur die bereits kräftig florierende Defense Sparte läuft derzeit rund, nein jetzt kommt auch langsam wieder Leben in die Automotive Sparte. Grund für die Anleger die ...

