Anfang letzter Woche waren es noch Gerüchte, die ein Sprecher des Unternehmens dementierte. Nun scheinen sich diese jedoch zu bewahrheiten: Tesla wird die Produktionskapazität in seiner chinesischen Gigafactory in Shanghai nicht komplett ausschöpfen. Was bedeutet das für die Aktie?Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, werde Tesla die Produktion in China kürzen. Hinzu kommt: In den letzten drei Wochen des Jahres sollen insgesamt 20.000 des ...

