Hamburg (ots) -Der im Zuge der Großrazzia gegen eine mutmaßliche Terrorgruppe aus dem Reichsbürger-Milieu verhaftete Rüdiger von P. hat jahrelang in Brasilien gelebt. Dort gründete er eine Unternehmensberatung und eine Solar-Firma, wie der stern berichtet. 2020 fiel er vor Ort mit seiner Familie als rigider Gegner von Corona-Maßnahmen auf.Aus dem brasilianischen Ort Pomerode, wo 35.000 vor allem deutschstämmige Bewohner leben, folgte der mittlerweile 69-jährige frühere Fallschirmjäger-Kommandeur dann 2021 zunächst Familienmitgliedern nach Paraguay. Als er nach Deutschland zurückkehrte, zog er in ein Haus zu Familienmitgliedern in den Schwarzwald. Laut Bundesanwaltschaft begann die terroristische Vereinigung Ende November 2021 mit den Vorbereitungen zur Umsetzung ihrer Terrorpläne. Rüdiger von P. gilt als strategischer Kopf der Gruppe.