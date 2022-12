Patrick Dewayne im Gespräch mit dem Zertfikatespezialisten Anouch Wilhelms zum Thema NASDAQ 100. Letzte Woche hat die NASDAQ ein knapp 3 prozentiges Wochenminus verzeichnet, denn zum einen gab es keine weiteren Entspannungssignale von den Erzeugerpreisen am Freitag, gleichzeitig steht am Mittwoch die nächste Zinsanhebung ins Haus bei der FED. Ob es 0,5% oder 0,75% werden wissen wir definitiv erst am Mittwoch Abend, aber der Markt hatte nach den zuletzt moderateren Tönen von FED Chef Powell sich eher auf 0,5% eingestellt. Wie die Auswirkungen auf die Techwerte sind und in welcher Verfassung die NASDAQ aktuell ist, darüber spreche ich heute mit Anouch Wilhelms, Zertifikatespezialist von Société Générale.