Die Aktie von Symrise ist zum Wochenstart der beste DAX-Wert des Tages. Gegen Mittag notiert das Papier 2,7 Prozent im Plus bei 107,90 Euro. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Zalando mit plus 2,5 Prozent und Airbus mit plus 1,7 Prozent. Eine Fusion der Enzymspezialisten Novozymes und Chr. Hansen hat am Montag Fantasie in die Branche der Hersteller von Lebensmittelzusätzen gebracht.Die Aktien von Chr. Hansen schnellten zum Wochenstart um 36 Prozent nach oben. So sollen die Aktionäre von Chr. Hansen ...

