Barrick Gold CEO Mark Bristow hat es bereits angekündigt. Barrick Gold will vor allem organische wachsen. Der wohl wichtigste Baustein in diesem Konzept: Reko Diq in Pakistan. Eines der größten noch nicht entwickelten Gold/Kupfer-Projekte weltweit. Ende vergangener Woche hat Barrick Gold ein wichtiges "Okay" zu dem Projekt erhalten.Der Oberste Gerichtshof Pakistans hat am Freitag einen Vergleich gebilligt, der Barrick Gold die Wiederaufnahme des Abbaus im Reko-Diq-Projekt ermöglicht. Die Genehmigung ...

