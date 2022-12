Das dänische Taxiunternehmen Dantaxi hat inzwischen mehr als 400 Elektrotaxis im Einsatz. Diese verteilen sich auf 14 Marken. Volkswagen, Mercedes und Tesla sind dabei derzeit am beliebtesten. Die neueste Automarke in der Elektroflotte von Dantaxi ist Polestar. Wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt, habe sich zuletzt ein Fahrer in Kopenhagen für einen Polestar 2 entschieden - nach vier Diesel-Taxis ...

