Berlin (ots) -Wer viel mit dem Rad unterwegs ist, musste sich bisher entscheiden: Passt eine Gepäckträgertasche, ein Rucksack oder eine Schultertasche am besten zu meinen Bedürfnissen. Top-Hersteller liefern für alle drei Varianten überzeugende Argumente. Nun mischt ein neuer Player mit: Forrider. Sie geben eine 3in1-Antwort: Gepäckträgertasche, Schultertasche und Rucksack in einem. Auf Amazon erfreut sich die Dreifachlösung für Hobbyradler und sportliche Biker bereits bester Rezensionen. Wir haben herausgefunden, was die innovative Tasche alles kann.Schnelle Umwandlung der Fahrradtasche von Forrider mit viel Volumen und starkem DesignEin mögliches Problem einer 3in1 Tasche löst die Fahrradtasche von Forrider erstaunlich gut. Die Umwandlung von einer Funktion in eine andere geht ohne Zeitverlust vonstatten und lässt sich mit wenigen Handgriffen bewerkstelligen. Bei der Nutzung als Fahrradtasche bietet das integrierte Quicksafe-Tragesystem eine ebenso zuverlässige wie einfache Befestigungsmöglichkeit für den Gepäckträger.Darüber hinaus überzeugt die Gepäckträgertasche mit einem hohen Volumen von 27 Litern. Der Stauraum ist völlig ausreichend, um Einkäufe zu erledigen, die Utensilien beim Sport unterzubringen oder auch Material für die Schule oder Uni zu verstauen. Nicht zuletzt springt das sportliche und schnörkellose Design des Fahrradrucksacks ins Auge. Kurz gesagt: ein echter Hingucker.Fahrradtasche Rucksack mit WaterBlock 3.0 und hohem TragekomfortDas vielleicht beeindruckendste Merkmal der 3in1 Fahrradtasche ist die Fähigkeit, Nässe abzuweisen. In diesem Punkt können auch bekannte Premiummarken keinen besseren Schutz bieten. Selbst bei stärkstem Regen bleibt der Inhalt des Rucksacks völlig trocken. Sogar den Test unter der Dusche besteht die Tasche mit Bravour. Für Schlüssel, Handys und ähnliche kleine Gegenstände gibt es eine praktische Fronttasche mit Reißverschluss, die ebenfalls zu 100 Prozent wasserdicht ist.Auch in Sachen Tragekomfort lässt die Fahrradtasche keine Wünsche offen. Das Aerofloat Tragesystem wirkt als effektives Polster, das den Rücken entlastet. Wird die Rucksack-Funktion für längere Zeit nicht genutzt, können die Träger einfach durch Lösen der Befestigungsschnallen entfernt und im Rucksack verstaut werden. Zusätzlicher Vorteil: Bei Pausen hat der Radler die Getränkeflasche im außenliegenden Flaschenhalter jederzeit griffbereit.3in1 Fahrradtasche von Forrider überzeugt in allen Punkten - man darf gespannt auf Neues seinZusammenfassend lässt sich sagen, dass die 3in1 Fahrradtasche von Forrider den etablierten Konkurrenzprodukten in Sachen Vielseitigkeit voraus ist und sich bei den Einzelfunktionen auf Premium-Niveau bewegt. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch die sehr solide Verarbeitungsqualität. Sie verspricht auch bei einer intensiven Nutzung der Fahrradtasche eine lange Lebensdauer.Man darf gespannt sein, welche innovativen Produkte der Newcomer Forrider noch in der Pipeline hat. Es ist auf jeden Fall eine Freude, ein deutsches Start-up zu sehen, das von Beginn an alles richtig zu machen scheint und zu 100 Prozent auf die Qualität fokussiert ist.Überzeugen Sie sich selbst: Hier geht es zum Produkt (https://www.amazon.de/Forrider-3in1-Fahrradtasche-Rucksack-Gep%C3%A4cktr%C3%A4gertasche/dp/B09LCZNBFY/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1Z2G1X1GRQ2QK&keywords=forrider&qid=1660994943&sprefix=forride%2Caps%2C133&sr=8-6).Pressekontakt:ForriderBrandenburgische Str. 210707 BerlinWebseite: http://forrider.de/E-Mail: Info@forrider.deOriginal-Content von: Forrider, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165168/5392629