Frankfurt am Main (ots) -Viele, die einen Kamin- oder Kachelofen besitzen, werden diesen in der aktuellen Heizperiode als zusätzliche Wärmequelle nutzen. Ofenbesitzern, mit wenig oder gar keiner Erfahrung, bietet der Fachverband Heiz- und Kochgeräte (HKI) über eine Kooperation mit dem Städte- und Gemeindebund bundesweit kostenlose Schulungen zum Thema "Richtig Heizen mit Holz" an.Umweltgerecht Heizen mit modernen FeuerstättenDie rund 90-minütige, praxisnahe Schulung beinhaltet Themen wie die richtige Wahl der Brennstoffe, das emissionsarme Anzünden, die Phasen der Verbrennung bis hin zur Entsorgung der Asche. Es wird aufgezeigt, wie eine sachgerechte Bedienung den Feinstaubausstoß und andere Emissionen deutlich mindert und die Umweltbelastungen reduziert. Hierdurch können mögliche Nachbarschaftsbeschwerden erfolgreich eingedämmt oder verhindert werden.Guter Rat vom FachmannBürger, die sich für das kostenlose Schulungsangebot interessieren, sollten bei Ihren Gemeinden nachfragen, ob dieses vor Ort angeboten wird. Interessierte Stadt- und Gemeindevertreter:innen können sich an den HKI mit Sitz in Frankfurt wenden, um dieses Angebot auch in ihrer Gemeinde anbieten zu können. Lehrinhalte, Unterlagen und Trainer stellt der HKI. Benötigt werden lediglich geeignete Räumlichkeiten vor Ort. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei zehn Personen.Pressekontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Thomas SchnabelReferent Politik und WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: schnabel@hki-online.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60093/5392665