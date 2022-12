Wien (www.fondscheck.de) - Die VBV-Gruppe hat eine Reihe von Führungspositionen neu besetzt, so die Experten von "FONDS professionell".Clemens Buchmayer habe den Bereich Vertrieb und Kundenservice in der VBV-Vorsorgekasse übernommen. Buchmayer sei schon seit dem Jahr 2020 in der VBV-Vorsorgekasse stellvertretender Bereichsleiter gewesen. Er habe mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...