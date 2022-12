Wien (www.fondscheck.de) - Vanguard, der größte Publikumsfondsanbieter der Welt, engagiert sich nicht mehr in der "Net Zero Asset Managers"-Initiative (NZAM), so die Experten von "FONDS professionell".Diese Ende 2020 ins Leben gerufene Allianz von Vermögensverwaltern unterstütze das Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 unter dem Strich auf Null zu senken, um das Pariser Klimaschutzziel zu erreichen. ...

