Das E-Carsharing-Startup Eloop und der Mobility-Anbieter Free Now haben in Wien eine Kooperation gestartet. Den Nutzern der App von Free Now steht in der österreichischen Bundeshauptstadt neben dem bisherigen Mobility-Angebot nun auch die Flotte von Eloop mit 200 E-Autos zur Verfügung. Das Wiener E-Carsharing-Startup Eloop (vormals Caroo Mobility) hat seit seinem Marktstart als reiner E-Sharing-Anbieter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...