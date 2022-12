FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat das Kursziel für Lufthansa von 6 auf 8 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. s wäre naiv, eine Fortsetzung der aktuell starken Preisdynamik bei den Flugticketpreisen zu erwarten, sobald sich die Nach-Corona-Euphorie normalisiere, schrieb Analyst Johannes Braun in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Es drohten Risiken durch steigende Treibstoff- und Lohnkosten sowie Gebühren. Die großen Airlines sollten sich in diesem Umfeld aber etwas besser als die Billigfluglinien behaupten können./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 01:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2022 / 01:33 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

