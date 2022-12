Horizon Therapeutics steht vor der Übernahme durch Amgen. Der Biotech-Riese biete rund 116,50 US-Dollar je Aktie in bar, teilte Horizon am Montag mit. Das sind in Summe gut 26 Milliarden Dollar. Insgesamt entspreche der Deal einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 28,3 Milliarden US-Dollar. Horizon unterstützt die Offerte.Es wäre die größte Übernahme für Amgen überhaupt. Der Preis liege knapp 20 Prozent über dem Horizon-Schlusskurs von 97,29 Dollar an der US-Technologiebörse Nasdaq vom Freitag. ...

