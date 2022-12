NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat London Stock Exchange (LSE) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10300 Pence belassen. Vom Einstieg des US-Softwarerieen im Rahmen einer langfristigen strategischen Partnerschaft erwarte der Börsenbetreiber einen auf Dauer bedeutsamen Wachstumsschub, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätze das Potenzial angesichts der Größe des so gemeinsam zu erschließenden Marktes als erheblich ein./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 08:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2022 / 08:56 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus



ISIN: GB00B0SWJX34

